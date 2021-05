I lavori di messa in sicurezza a Calangianus.

Cominciano a Calangianus i lavori per mettere in sicurezza le periferie dal rischio incendi, con il taglio di vegetazione. Gli operatori dell’agenzia regionale Forestas, stamattina, hanno eseguito gli interventi nell’area comunale tra le abitazioni in via Leonardo da Vinci.

I lavori sono stati eseguiti, grazie una convenzione sottoscritta, alcuni mesi fa con l’agenzia della Regione, funzionali alla campagna antincendio. Gli interventi proseguiranno in autunno, e consentiranno dare al quartiere un parco urbano e valorizzare così la periferia del paese.

La stessa convenzione prevede anche la messa in sicurezza e la valorizzazione della sughereta di Stazzana e la tutela di circa 300 ettari sul Monte Limbara e dei percorsi nel territorio di Calangianus, come la strada di Trattoghja, dove si stanno svolgendo i lavori di riqualificazione. “Riteniamo fondamentale la collaborazione con la Agenzia Forestas che ci aiuterà nel nostre iniziative volte a valorizzare il nostro immenso patrimonio ambientale e naturalistico”, ha detto il sindaco Fabio Albieri.



