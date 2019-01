Finanziati i lavori per il padiglione fieristico.

Partiranno presto i lavori di rinnovamento del padiglione fieristico di Calangianus. Il Comune, infatti, si è appena aggiudicato un finanziamento regionale che permetterà l’esecuzione di opere per un ammontare di 334 mila euro.

Il lavori al padiglione fieristico, mirano alla sua completa messa a norma, alla sua manutenzione e all’efficientamento energetico. Questa ultima categoria di opere, in particolare, produrrà un notevole risparmio dei costi energetici per le casse comunali. Il padiglione fieristico è un importante centro polivalente utilizzato dai cittadini e dall’amministrazione per eventi e manifestazioni di diverso genere.

“E’ un progetto che rientra in una programmazione che vede coinvolti tutti gli immobili comunali” – ha dichiarato il sindaco di Calangianus Fabio Albieri– “Dalla Casa comunale, al Museo del Sughero nell’ex convento, all scuole, fino ad arrivare al padiglione fieristico”.

