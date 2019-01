Tempio, i contributi per l’eliminazione di barriere architettoniche

La scadenza il primo marzo.

E’ possibile accedere ai contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati già esistenti al 1989.

Requisiti per l’accesso al contributo:

I cittadini che fanno richiesta del contributo ai comuni devono:

– essere in condizione di invalidità – si darà priorità ai portatori di handicap riconosciuti invalidi totali che

abbiano difficoltà di deambulazione riconosciuta dalla competente ASL;

-essere domiciliati nell’alloggio in cui sono necessari i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

-avere l’autorizzazione del proprietario dell’alloggio in cui sono necessari i lavori per l’abbattimento delle

barriere architettoniche, qualora il richiedente non sia il proprietario;

– non aver già effettuato o iniziato l’esecuzione delle opere;

Il termine ultimo per la presentazione della domanda e della documentazione amministrativa, sanitaria e tecnica scade il 01/03/2019 .

(Visited 46 times, 46 visits today)