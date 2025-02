Nuovo look e progetto Polis: riaprono le Poste di Calangianus

Le poste di Calangianus hanno nuovi servizi.

A Calangianus le Poste riaprono con una sede nuova e il Progetto “Polis”. Dopo i lavori di ristrutturazione, infatti, ha riaperto oggi al pubblico l’ufficio postale di piazza della Repubblica a Calangianus presso il quale è già possibile effettuare a sportello la richiesta per ottenere e rinnovare il passaporto elettronico, richiedere i primi tre certificati INPS (cedolino della pensione, certificazione unica e modello “OBIS M”), oltre a 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da ANPR.

Oltre ai nuovi servizi, con il progetto “Polis” l’ufficio di Calangianus è stato valorizzato con una serie di ulteriori interventi come la funzionale ottimizzazione degli spazi, la nuova configurazione della sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela, oltre alle postazioni di lavoro ergonomiche per favorire posture corrette.

“Già alla riapertura – commenta Erika Virgilio, direttrice dell’ufficio postale di Calangianus – abbiamo ricevuto l’apprezzamento da parte dei clienti per gli interventi effettuati e per la nuova “veste” della nostra sede: l’ufficio postale in versione “Polis” è molto gradito! Appena saputo della riapertura, in tanti si sono avvicinati, con curiosità e, una volta verificato di persona ciò che è stato fatto per migliorare la sede, si sono complimentati. Inoltre, il fatto che ora si possano richiedere ulteriori servizi, oltre a quelli “classici”, è particolarmente gradito: la possibilità, ad esempio, di poter effettuare la richiesta del passaporto qui in ufficio, senza doversi spostare dal paese, rappresenta per tanti una bella novità”.

Prosegue dunque in Sardegna l’attuazione del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale di Calangianus è a disposizione dei cittadini con il consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, il sabato sino alle 12.35.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui