A Calangianus gli scarti del sughero rivivono con moda e design

A Calangianus si sfruttano anche gli scarti del sughero

Gli scarti del celebre sughero di Calangianus hanno una nuova vita grazie al loro utilizzo nella moda e nel design. Si parla sempre più spesso di “materiali green” o alternative alla pelle, ma spesso queste etichette nascondono processi produttivi poco chiari o troppo semplificati. A Calangianus, la startup Lebiu ha deciso di invertire questa tendenza, puntando su un approccio concreto e trasparente che parte dalle radici del territorio gallurese.

Invece di promettere soluzioni magiche il progetto di Lebiu, guidato da Fabio Molinas, sceglie la strada del pragmatismo. Spesso i materiali ecologici vengono presentati come la cura a tutti i mali dell’ambiente, ignorando quanto sia difficile creare una produzione davvero pulita. Lebiu, al contrario, lavora sulle difficoltà reali, trasformando i limiti in punti di forza attraverso un’innovazione che è prima di tutto etica.

Il cuore dell’attività è il recupero degli scarti del sughero, un materiale che un tempo veniva buttato e che oggi, grazie a nuove tecnologie, rinasce come biomateriale di alta qualità per il design, il packaging e l’abbigliamento.

L’iniziativa non è solo un esperimento ecologico, ma un vero e proprio modello di sviluppo per l’intera zona. Il sughero non è più solo tradizione, ma diventa un materiale d’avanguardia richiesto dai mercati internazionali. Riciclare ciò che resta della lavorazione principale significa ridurre i rifiuti e dare nuova vita ai boschi della Gallura. Un percorso fatto di passi certi, che preferisce la qualità reale alla pubblicità facile.

L’esperienza di Calangianus dimostra che la vera sostenibilità nasce dalla capacità di trasformare un “rifiuto” in un simbolo di eccellenza, creando ricchezza e innovazione senza tradire le proprie origini.

