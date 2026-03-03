Il meteo di mercoledì 4 marzo a Olbia e in Gallura

Ecco le previsioni meteo per il 4 marzo in Gallura

A Olbia e in Gallura la giornata di mercoledì 4 marzo sarà caratterizzata da condizioni meteo generalmente stabili ma con una maggiore presenza di nuvolosità rispetto alle aree interne. Soprattutto lungo la fascia costiera, tra Santa Teresa e l’entroterra gallurese, il cielo si presenterà spesso velato o parzialmente coperto, con alternanza di nubi medio-alte e momentanee schiarite.

Non sono attese precipitazioni significative, anche se la copertura nuvolosa potrà risultare più compatta nelle ore centrali della giornata.

Le temeprature

Dal punto di vista termico, le minime si attesteranno intorno ai 10-11 gradi, mentre le massime difficilmente supereranno i 15-16 gradi, complice una ventilazione più presente lungo la costa. I venti soffieranno infatti moderati da levante o sud-est, rendendo il clima leggermente più fresco nelle zone esposte. L’andamento termico resta comunque coerente con i valori medi di inizio marzo per l’area nord-orientale della Sardegna.

