Ferrovie Olbia, stop notturno a cinque passaggi a livello

Chiudono i passaggi a livello a Olbia.

A partire dalla serata di ieri, 2 marzo, la viabilità urbana di Olbia deve fare i conti con una serie di restrizioni notturne che interesseranno i passaggi a livello della città. Il Comune ha infatti disposto la chiusura temporanea di cinque passaggi a livello per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione sulla rete ferroviaria in città. Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 14 marzo, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le 23 e le 5 del mattino, nel tentativo di ridurre al minimo l’impatto sul traffico cittadino e sulle attività commerciali.

Le chiusure.

Le operazioni coinvolgeranno punti nevralgici del tessuto urbano e periferico. Tra i siti interessati figurano il passaggio a livello di via Portogallo e quello di corso Umberto I, cuore pulsante del centro storico, insieme agli attraversamenti di via Mameli e via Porto Romano. Le restrizioni riguarderanno anche la zona extraurbana con la chiusura del varco sulla strada comunale in località Enas. Durante le ore di cantiere, la circolazione stradale sarà deviata su percorsi alternativi opportunamente segnalati, mentre l’accesso sarà garantito esclusivamente ai mezzi di soccorso e di emergenza. Gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea per evitare disagi durante gli spostamenti notturni nelle prossime due settimane.

