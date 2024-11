“I mestieri di Mirko” porta su RaiPlay il sughero di Calangianus

I mestieri di Mirko Matteucci approdano a Calangianus

“I mestieri di Mirko” approdano a Calangianus, un piccolo gioiello incastonato nel verde della Sardegna coi suoi sugheri. “È la cornice della nuova puntata de “I Mestieri di Mirko – format di grande successo di Rai Contenuti Digitali e Transmediali- in esclusiva su RaiPlay da martedì 19 novembre. L’arte di trasformare la corteccia delle querce da sughero in prodotti di alta qualità celebra il profondo rispetto tra l’uomo e la natura”.

“L’economia di Calangianus è da sempre fondata sulla lavorazione del sughero, processo che richiede tempo, pazienza e grande attenzione ai dettagli e che trova le sue origini ai primi anni dell’800. Con il supporto di Giuseppe, Matteucci imparerà che la sua lavorazione mantiene ancora un forte elemento manuale. Ogni tappo di sughero infatti è il risultato di un processo che unisce tempo e pazienza alle diverse fasi di lavorazione da parte dell’uomo che, unendo tradizione e innovazione, garantisce la qualità del prodotto finale”.

““I Mestieri di Mirko” è un’occasione per raccontare i mestieri tipici del nostro Paese e adattarli ai nostri tempi, nel rispetto delle tradizioni locali. Matteucci si lancia ogni volta in imprese che diventano avventure sempre nuove e appassionanti, raggiunge luoghi storici, incontra personaggi che si sono distinti per la propria arte e apprende da loro lavori che sono espressione di creatività e ingegno di molte generazioni”.

