Sì del prefetto per la spesa fuori paese.

L’autorizzazione del prefetto di Sassari è arrivata. Nei giorni scorsi il sindaco di Calangianus Fabio Albieri aveva richiesto che i cittadini da lui amministrati potessero recarsi a fare la spesa anche in altri comuni. Non tutti i generi di prima necessità, infatti, sono sempre disponibili nel paese del sughero in quanto le rivendite sono piuttosto limitate.

Già nella giornata di oggi, 28 aprile, il sindaco Albieri provvederà ad emanare l’ordinanza che renderà efficace la nuova disposizione. Grande anche l’attesa per i comuni limitrofi i cui sindaci attendono che venga resa pubblica la nota del prefetto, così da valutare l’adozione di analoghi provvedimenti.

(Visited 385 times, 385 visits today)