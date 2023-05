Premi agli atleti del taekwondo team Antonio Carta di Olbia

Successo del taekwondo team Antonio Carta ai campionati interregionali specialità forme che si sono tenuti domenica 28 a Calangianus. Con 10 atleti in gara il bottino per la squadra olbiese è stato di 5 ori, 2 argenti e un bronzo.

L’oro è andato a Gabriele Padre, Andrea Tomeo, Nicholas Contini, Amelie Deiana, Daria Dinu. Argento per Jacopo Aru e Andrea Mura. Bronzo per Thomas Aru. Da sottolineare anche le ottime prestazioni del piccolo Mattia Petta e del cadetto Thomas Ferrario: al loro debutto nelle competizioni sono arrivati a un soffio dal podio.

“É stata una gara bellissima e i ragazzi sono stati fantastici – commenta Antonio Carta -. La preparazione è stata dura e tutti si sono impegnati con cura e dedizione. Per un maestro vedere gareggiare i propri ragazzi con la grinta, l’eleganza e la serietà con il quale hanno gareggiato i miei non fa che renderti orgoglioso e darti la spinta per proseguire e fare sempre meglio”.