Torna la camminata da Calangianus a Luogosanto

Il pellegrinaggio da Calangianus a Luogosanto.

Riprende il pellegrinaggio a piedi Calangianus-Luogosanto. L’evento intende rivitalizzare la tradizione gallurese di recarsi a piedi alla basilica di Nostra Signora di Locusantu, incoronata Regina di Gallura nel 1954.

Quest’anno, la 40esima edizione si svolgerà domenica 9 giugno, spostata dalla tradizionale data del 2 giugno per coincidere con la festa del Corpus Domini. La partenza è prevista alle 00:30 da Santa Giusta, con arrivo alle 7:30 e Messa alle 8:30 celebrata dal parroco di Luogosanto, don Roberto Aversano.

Durante la notte, sono previste soste lungo il percorso presso le croci erette dai comuni di Calangianus, Luras e Luogosanto. La benedizione del pellegrino sarà impartita da don Umberto Deriu. Per iscrizioni e informazioni, è possibile contattare Antonella al 349/6339575, con prenotazione entro il 7 giugno per il rientro in pullman.

