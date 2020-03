Correvano nel percorso di Tracchetta.

Per i cittadini di Calangianus il percorso ginnico di Tracchetta sembra essere una tentazione davvero irresistibile. Nella serata di ieri, 17 marzo, due persone sono state sorprese dalla polizia locale a fare jogging. Non appena visti gli agenti i due sportivi hanno scavalcato il muretto a secco, che delimita il percorso, e sono scappati.

A Calangianus il sindaco Albieri, con un’ordinanza del 16 marzo, aveva provveduto a sancire la sospensione di qualsiasi attività sportiva all’aperto per scongiurare situazioni che potessero favorire il contagio da coronavirus. “Sappiate che non saranno tollerate le violazioni alle disposizioni e ai divieti, non si guarderà in faccia a nessuno – afferma il primo cittadino -. Lo facciamo per salvaguardare la salute di tutti, non perché siamo cattivi”.

