Calangianus ha accolto una delegazione di donne ismailite provenienti da Toronto, giunte in Sardegna grazie a un itinerario organizzato da un tour operator canadese. La Gallura dell’entroterra si conferma una meta sempre più apprezzata dal turismo internazionale alla ricerca di autenticità, storia e tradizioni locali.

Il viaggio nell’Isola, nato con l’obiettivo principale di visitare la statua dedicata al Principe Karim Aga Khan, storico fondatore della Costa Smeralda. Ha offerto alle visitatrici l’opportunità di spingersi oltre le località costiere per esplorare il cuore del territorio gallurese, scegliendo proprio Calangianus come tappa fondamentale del proprio percorso.

L’accoglienza istituzionale si è svolta nella sala consiliare del Comune, per poi proseguire con una visita guidata presso il Museo del Sughero. All’interno della struttura museale, le ospiti canadesi hanno potuto conoscere da vicino la storia, la cultura e le antiche tecniche di lavorazione di una materia prima che rappresenta da secoli il fulcro dell’identità economica e del patrimonio culturale calangianese. Iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione e al coordinamento di Valentina Sechi, Anna Tilocca e Ivana Malu.

L’interesse e la partecipazione mostrati dal gruppo confermano le potenzialità del turismo esperienziale e culturale nel destagionalizzare e diversificare i flussi di visitatori in Sardegna, affiancando alle rinomate attrazioni balneari la scoperta dei borghi e delle eccellenze artigianali dell’interno.

Il sindaco Albieri

“È stato per me un piacere accoglierle nella sala consiliare del Comune e accompagnarle alla scoperta del Museo del Sughero, dove hanno potuto conoscere da vicino la storia, la cultura e la tradizione di una lavorazione che rappresenta una parte importante della nostra identità e del nostro patrimonio”, ha dichiarato il sindaco di Calangianus Fabio Albieri. “Il loro entusiasmo e la curiosità dimostrata durante la visita ci ricordano quanto sia importante promuovere e far conoscere le ricchezze del nostro territorio. Esperienze come questa rappresentano una preziosa opportunità per valorizzare la Gallura più autentica e aprire nuove prospettive di sviluppo turistico, intercettando segmenti di visitatori interessati non solo alle nostre coste, ma anche alla cultura, alle tradizioni e alle eccellenze dei nostri borghi”.

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