Addio a Zio Giovanni.

Giovanni Inzaina, noto Zio Giovanni, è morto dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. Era andato in pensione dopo 60 anni da benzinaio, da proprietario del distributore storico di carburante di Calangianus. Aprì il distributore l’11 luglio 1958. Ogni mattina, per sessant’anni, alle 7, puntualissimo apriva il distributore. A 86 anni lascia la sua bella famiglia e l’attività in mano ai figli. La notizia della morte di Zio Giovanni si è sparsa velocemente in tutto il paese. Calangianus ha perso una persona conosciuta da tutti come veramente buona, onesta, leale e come un gran lavoratore.

(Visited 163 times, 163 visits today)