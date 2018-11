Sfiorata una tragedia a Tempio.

Un 39enne di Tempio, già noto alle forze dell’ordine, infastidito dai rumori della vicina di casa, pare abbia mirato la finestra della vicina e sparato un colpo con la sua balestra, un nuovo modello. Il fatto è avvenuto la sera di martedì, intorno alle 23.00, mentre nella casa della donna era in corso una cena con amici. Troppi rumori, voci e chiasso, un affronto non era più in grado di sopportare. Il colpo ha attraversato la finestra e la tenda della casa della donna, senza ferire nessuno dei presenti fortunatamente.

Sicuramente i rapporti tra i due non erano troppo idilliaci ma nessuno si sarebbe aspettato una reazione del genere. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri di Tempio allertati dalla donna stessa e da altri residenti in zona. Per il 39enne sono scattati gli arresti domiciliari. Il ragazzo non è nuovo a questi episodi, ha già diversi precedenti penali. L’episodio è diventato virale sul web.

