La Strada del Vermentino di Gallura DOCG protagonista a “RETE” 2026

Vermentino di Gallura: il sistema territoriale all’Expo di Calangianus

Dal 21 al 23 marzo le aziende affiliate alla Strada del Vermentino di Gallura DOCG saranno protagoniste alla quarta edizione di “RETE”, la manifestazione dedicata alle filiere dell’enogastronomia, dell’ospitalità e dell’impresa territoriale in programma all’Expo di Calangianus.

La presenza delle cantine della Strada del Vermentino rappresenta un segnale importante per il sistema produttivo della Gallura, sempre più orientato verso una visione integrata tra vino, turismo, cultura e promozione territoriale. ”La partecipazione delle nostre aziende a RETE – afferma il presidente Gavino Sanna – dimostra come la Strada del Vermentino di Gallura DOCG stia assumendo sempre più il ruolo di infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio gallurese. Non è soltanto una rete di cantine, ma un sistema territoriale che mette in relazione imprese vitivinicole, ristorazione, ospitalità, istituzioni e comunità locali”.

Secondo Sanna, il valore della Strada del Vermentino non si esaurisce nella promozione del vino, ma rappresenta un vero modello di sviluppo territoriale capace di generare economia, attrattività turistica e nuove opportunità per le imprese locali. ”Il Vermentino di Gallura DOCG è oggi uno dei simboli più riconosciuti della Sardegna nel mondo. Attorno a questo patrimonio identitario si sta costruendo una filiera sempre più strutturata che coinvolge cantine, aziende agricole, ristoratori, operatori turistici e realtà culturali. Eventi come RETE consentono di rafforzare queste connessioni e di creare nuove sinergie tra imprese”.

La partecipazione delle aziende della Strada del Vermentino all’edizione 2026 dell’evento di Calangianus si inserisce infatti in una strategia più ampia di valorizzazione della Gallura come destinazione enoturistica internazionale, capace di coniugare qualità produttiva, paesaggio, tradizioni e accoglienza.

”La Gallura – conclude Sanna – ha tutte le caratteristiche per essere riconosciuta come uno dei grandi territori del vino del Mediterraneo. La Strada del Vermentino vuole essere lo strumento attraverso cui istituzioni, imprese e comunità locali lavorano insieme per costruire una visione condivisa di sviluppo”.

In questo contesto la presenza a RETE diventa quindi non solo un momento di promozione delle eccellenze enogastronomiche, ma anche un passaggio importante nel consolidamento di una rete territoriale che guarda al futuro della Gallura con ambizione e responsabilità.

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