Trenta studenti del Mossa in fila per donare il sangue a Olbia

Ancora successo per il progetto di Avis Olbia “Dall’aula al cuore”.

Dopo il successo della raccolta precedente di sangue, anche gli studenti del Liceo Mossa di Olbia si sono messi in fila per donare per il progetto di Avis Olbia “Dall’aula al cuore”. L’iniziativa, promossa congiuntamente dall’associazione e dai dirigenti scolastici degli istituti superiori locali, ha visto i giovani protagonisti come interpreti esemplari di un gesto di profonda solidarietà.

Il progetto.

Nell’ambito di questa giornata, i ragazzi non si sono limitati a donare il proprio sangue, ma hanno saputo trasmettere un forte messaggio di speranza. “ Ragazzi educati, motivati, curiosi, gentili, che hanno donato “oro rosso”, ma hanno, soprattutto, rinnovato in noi tanta speranza per un mondo migliore – ha dichiarato il presidente dell’AvisOlbia Gavino Murrighile, documentando l’evento di oggi -. E così, in giornate nelle quali il mondo si autodistrugge, noi eravamo al Centro Trasfusionale a cibarci di speranza e di voglia di vivere civile”.

Più di 30 ragazzi.

Il successo di questa mobilitazione collettiva è frutto di una sinergia che coinvolge in primo luogo i dirigenti scolastici cittadini, i sanitari e anche il primario Marco Cocco. Sono stati trenta i ragazzi che oggi hanno donato al centro trasfusionale dell’ospedale Giovanni Paolo II. L’Avis Olbia ha ringraziato anche tutto il personale per aver reso possibile la giornata di oggi. “Il nostro disappunto giunga forte: alla politica che continua a lasciare da soli, ad esortare comportamenti eroici del personale, oramai allo stremo, perché continua a ritardare decisioni e nomine che stanno rendendo impossibile l’esercizio di una sanità”, ha concluso il presidente dell’Avis Olbia.

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