Dolore a San Teodoro per la scomparsa di una 50enne

Addio a Silvana Loi.

Un profondo velo di tristezza avvolge la comunità di San Teodoro per la prematura scomparsa di Silvana Loi. La donna si è spenta poche ore fa a causa di una malattia contro cui lottava da tempo. Aveva compiuto 58 anni lo scorso dicembre.

La sua dipartita lascia un grande vuoto in tutto il paese gallurese, dove era conosciuta e stimata. A dare il doloroso annuncio sono la madre e i fratelli, uniti nel ricordo di una donna che ha affrontato con dignità il suo percorso. I funerali della signora Silvana si terranno domani, sabato 21 marzo, alle ore 15:30, nella chiesa di Santa Teresa di Calcutta, a San Teodoro con partenza dall’Hospice di Tempio.

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