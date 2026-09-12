Tag Gallura, nasce il confronto permanente tra Tempio e Olbia

La riunione del Tag Gallura.

Rafforzare la collaborazione tra Tempio e Olbia, recuperare la centralità del territorio e costruire una strategia comune sui grandi temi della viabilità, della sanità, del lavoro, delle infrastrutture e dello sviluppo economico e sociale della Gallura. Sono questi alcuni dei punti principali emersi dall’incontro tra il Tavolo delle Associazioni della Gallura (Tag) e la sindaca di Tempio Pausania Gianna Masu, che ha riunito i rappresentanti delle principali organizzazioni economiche e sindacali del territorio. Un confronto che guarda alla prospettiva di un tavolo permanente tra Amministrazione e parti sociali e alla possibile definizione di un protocollo d’intesa con obiettivi e tempi di lavoro condivisi.

Il confronto aperto dalla sindaca di Tempio.

Ad aprire il confronto è stata la sindaca Gianna Masu, che ha proposto una visione dello sviluppo gallurese fondata sulla complementarità dei due poli di Tempio e Olbia, mettendo il lavoro al centro dell’azione amministrativa e indicando la necessità di restituire a Tempio un ruolo più forte nelle dinamiche istituzionali e territoriali.

Il Coordinatore pro tempore del Tag e Direttore di Agci Gallura Nuoro, Filippo Sanna, ha ricordato le ragioni che portarono alla costituzione del Tavolo: mettere insieme le organizzazioni economiche e sindacali per dialogare unitariamente con le istituzioni, a partire dalla Regione Sardegna, sui grandi problemi della Gallura. “Viabilità, sanità, infrastrutture e sviluppo del territorio continuano ad essere questioni decisive – ha sottolineato Sanna – alle quali oggi si aggiungono nuove emergenze: la difficoltà nel reperire operatori nei settori educativo e assistenziale, la carenza di professionalità, il problema della casa e l’aumento del costo della vita. Il compito del Tag è contribuire a dare una voce comune alle esigenze delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini”.

Sul tema delle professionalità sono intervenuti Federico Fadda, direttore di Confartigianato Gallura, e Marina Manconi, presidente di Confartigianato Gallura, sottolineando la difficoltà delle imprese nel reperire figure qualificate e nuovi artigiani e la necessità di rafforzare il rapporto con le scuole. Confartigianato ha confermato la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione attraverso proposte e progettualità.

La necessità di costruire una rete sempre più forte.

Per Cna Gallura, il direttore Giovanni Cossa ha posto l’accento sulla necessità di costruire una rete sempre più forte tra i territori, evidenziando come Tempio e Olbia possano contribuire reciprocamente alla crescita della Gallura. Bruno Brandano, segretario generale della Cisl Gallura, ha sottolineato l’importanza che Tempio recuperi una funzione centrale nel territorio, richiamando i temi della qualità del lavoro, della viabilità, dei collegamenti tra i centri galluresi e del ruolo della città nel sistema sanitario.

Per Confapi, la direttrice Maria Giovanna Mele ha ricordato il percorso compiuto dal Tag dal 2015 e il valore della coesione costruita nel tempo tra le diverse organizzazioni, richiamando alcune delle questioni territoriali affrontate congiuntamente, dal Mater Olbia alla zona industriale fino alla viabilità. Il Presidente di Confapi Gallura, Amedeo Fattucci, ha confermato le istanze espresse dall’organizzazione.

Il fronte della sanità.

Sul fronte della sanità, Vito Langiu, della segreteria Uil e Coordinatore per la sanità, ha richiamato le difficoltà vissute negli anni da Tempio e le iniziative portate avanti per l’ospedale, evidenziando anche le potenzialità occupazionali e ambientali dell’area del Monte Limbara e la necessità di garantire servizi adeguati alle zone interne.

Danilo Deiana, segretario generale della Cgil Gallura, ha evidenziato la necessità di superare definitivamente le divisioni territoriali attraverso migliori collegamenti e una maggiore capacità di lavorare insieme. Tra le questioni poste figurano il futuro del distretto del sughero, la sostenibilità dello sviluppo turistico, la qualità e sicurezza del lavoro e il contrasto al dumping contrattuale negli appalti attraverso specifici protocolli d’intesa.

Il presidente di Confcommercio Gallura Edoardo Oggiano ha richiamato le potenzialità di Tempio e la necessità di contrastare la desertificazione dei centri storici. Oggiano ha sottolineato l’importanza di costruire una strategia capace di collegare maggiormente la costa con le aree interne, favorendo i flussi turistici verso Tempio attraverso una viabilità adeguata e una programmazione che vada oltre i singoli eventi.

Viabilità: attenzione al collegamento Olbia–Tempio.

Uno dei temi centrali dell’incontro è stato quello delle infrastrutture. La sindaca Masu ha riferito del lavoro sul nuovo tracciato della Olbia–Tempio e degli incontri con Anas, ribadendo la necessità di arrivare a progetti concretamente cantierabili. Nel confronto sono stati richiamati anche il sottopasso della zona industriale e il caso di Monte Pino, evidenziando l’importanza di un coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per realizzare le opere strategiche per il territorio.

Giovani e lavoro: un’alleanza con le scuole.

Altro punto condiviso riguarda la necessità di intervenire sull’esodo dei giovani, sulla dispersione scolastica e sulla carenza di manodopera qualificata. Tag e Amministrazione hanno evidenziato l’importanza di costruire una più forte alleanza con gli istituti superiori, valorizzando anche le professioni tecniche, manuali e artigianali e creando condizioni che consentano ai giovani di trovare opportunità di lavoro e di costruire il proprio futuro in Gallura.

Verso un tavolo permanente.

Dal confronto è infine emersa la volontà di dare continuità al dialogo tra Comune e rappresentanze economiche e sindacali. La sindaca Masu ha prospettato la costituzione di un tavolo permanente, accompagnato da un protocollo d’intesa e da un programma operativo con obiettivi e tempi definiti. L’obiettivo condiviso è costruire una alleanza strategica tra Tempio, Olbia e l’intera Provincia, rafforzando la presenza del territorio nei luoghi nei quali vengono assunte le decisioni e facendo della coesione un elemento essenziale per lo sviluppo della Gallura. Un nuovo momento di confronto e aggiornamento è stato prospettato per il mese di ottobre.

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