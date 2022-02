Il nuovo hotel di Baja Sardinia prepara l’apertura

Vito Spalluto è stato nominato Managing Director del 7Pines Resort di Baja Sardinia. L’albergo, la cui apertura è prevista per il prossimo luglio, si trova a pochi minuti dalla Costa Smeralda, su un promontorio di 15 ettari che domina il mare.

Al 7Pines Resort Sardinia Vito porta la sua esperienza ventennale nel mondo dell’ospitalità di lusso, avendo lavorato in alcune tra le più importanti realtà dell’hotellerie italiana. Prima dell’attuale nomina ha ricoperto il ruolo di General Manager a L’Andana Resort – Tenuta La Badiola a Castiglione della Pescaia. Determinanti nella sua crescita professionale sono state le esperienze come Resort Manager al Verdura Resort, a Rocco Forte Hotel in Sicilia e come Business Development Director presso Borgo Egnazia in Puglia.

“Sono lieto di entrare a far parte della famiglia 7Pines Hotels and Resorts e di guidare il lancio della prima apertura italiana – afferma il nuovo Managing Director Vito Spalluto. Sono entusiasta di unirmi a un team di persone motivate, fortemente legate alla Sardegna e alla sua grande ospitalità che ben si sposa al concetto di lusso informale e rilassato che non vediamo l’ora di portare sull’isola.