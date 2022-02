Un nuovo hotel a 5 stelle a Baja Sadinia: nasce il 7Pines Resort

L’hotel a 5 stelle di Baja Sardinia.

Aprirà a luglio il 7Pines Resort Sardinia, primo hotel in Sardegna del gruppo Hyatt. L’albergo 5 stelle nasce a Baja Sardinia, su un promontorio di 15 ettari di macchia mediterranea sul mare, a due passi dalla Costa Smeralda.

Il 7Pines Resort Sardinia farà parte di Destination by Hyatt, uno dei marchi dell’offerta di lusso di Hyatt, che vanta una collezione di hotel, resort e residenze indipendenti, ognuna con una propria speciale identità e un forte attaccamento allo spirito del luogo. In posizione privilegiata di fronte alle isole dell’arcipelago di La Maddalena, il 7Pines Resort Sardinia, che comprende una spiaggia principale e 4 calette appartate proprio di fronte al tramonto, porta sull’isola la sua filosofia di ospitalità e il concetto di “laid-back luxury”, un lusso rilassato ed informale.

Camere e suite

Gli ospiti possono scegliere tra 76 camere, di cui 8 junior suite e 20 suite, tutte con vista sul mare o sui giardini di macchia mediterranea. Ogni ambiente è un omaggio allo spirito del luogo e alle tradizioni dell’isola: architetture, materiali e tessuti sposano la natura selvaggia della Gallura, ricreando le atmosfere che hanno reso celebre la Costa Smeralda nel mondo. Rivestimenti in pietra locale come il granito e il marmo bianco di Orosei, le ceramiche artigianali e i tessuti di Samugheo rendono le camere spazi freschi, dove abbandonarsi a un lusso confortevole e mai ostentato.

Interno ed esterno dialogano attraverso grandi vetrate che rendono terrazze e giardini parte integrante delle camere e degli spazi comuni.

Sport e benessere

Al centro del resort sorgerà la Pure Seven Spa: 800 mq di puro benessere con 5 cabine per trattamenti anche di coppia, area relax, bagno turco, stanza del ghiaccio e uno spazio per il percorso Kneipp. Aperta agli ospiti esterni, Pure Seven replica in Sardegna il format già collaudato a Ibiza: elementi organici e naturali – inclusi ingredienti locali come mirto e ginepro – integrano la cosmesi più innovativa e le terapie olistiche più apprezzate. Gli amanti dello sport hanno a disposizione una palestra attrezzata, campi multifunzionali per tennis e padel e un parco per l’allenamento all’aria aperta.

Ristoranti e bar

Grande attenzione è dedicata all’offerta enogastronomica che punta a valorizzare le eccellenze territoriali e le sinergie con i produttori dell’isola. Gli ospiti potranno scegliere tra 3 ristoranti e 3 bar, di cui uno con un’incredibile vista mare per un’esperienza gourmet di cucina italiana. Un altro ristorante, a bordo della scenografica piscina, apre a pranzo con un’offerta internazionale, mentre il cocktail bar & lounge è ideale per un aperitivo prima di cena.

Un ulteriore punto di forza sarà il Cone Club, aperto dall’ora di pranzo fino a tarda sera e direttamente accessibile via terra o tramite il molo privato del resort. Cucina mediterranea, DJ set e un ambiente vivace e informale sono gli ingredienti di questo beach club che promette di diventare uno dei nuovi place to be della costa.

Servizio Yacht

Tra i servizi anche una flotta di imbarcazioni di lusso per gli ospiti che desiderano andare alla scoperta delle cale più belle della Costa Smeralda o dell’arcipelago di La Maddalena.