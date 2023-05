La Costa Smeralda piange la regina del rock Tina Turner

La Costa Smeralda piange Tina Turner.

La scomparsa di Tina Turner, avvenuta ieri all’età di 83 anni, ha riacceso i ricordi legati alla sua connessione speciale con la Costa Smeralda. Durante i mesi estivi, la celebre cantante si recava occasionalmente presso il famoso locale Billionaire di Flavio Briatore.

Nel lontano 2013 la diva del rock ‘n roll si era unita a un’impressionante lista di personaggi di spicco, tra cui Bruce Willis, Denzel Washington, Mike Tyson, Lenny Kravitz, Kevin Spacey e Leonardo DiCaprio, per festeggiare il compleanno del rinomato gioielliere Fawaz Gruosi.

La notizia della morte di Tina Turner ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo e dei suoi numerosi fan in tutto il mondo. La regina della musica è morta dopo una lunga malattia, nella sua dimora di Küsnacht, situata vicino a Zurigo, in Svizzera. La sua voce potente e il suo stile unico rimarranno per sempre nell’immaginario collettivo, ispirando generazioni di artisti e appassionati di musica.

Nonostante la sua fama internazionale, Tina Turner ha trovato un legame particolare con la Costa Smeralda, dimostrando che la bellezza dei luoghi può attrarre anche le personalità più rinomate e influenti.

