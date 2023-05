Consigli per chi decide di visitare la Sardegna

Hai deciso di visitare la Sardegna e di scoprire le principali bellezze dell’isola? Sicuramente non resterai deluso! La Sardegna è infatti un posto paradisiaco, celebre per le spiagge incontaminate e diverse una dall’altra, per l’attaccamento del suo popolo alla tradizione, per i costumi e la storia molto caratterizzanti e per l’ottimo cibo. Insomma, si tratta di una terra che vi conquisterà!

In questo articolo vi forniremo alcuni utili consigli per trarre il massimo dal vostro prossimo viaggio in Sardegna.

Affittare una macchina

Anche se i collegamenti pubblici (treni e autobus) esistono, non sempre si rivelano affidabili e puntuali. Oltretutto la rete dei trasporti pubblici non copre completamente tutto il territorio. Ecco perché diventa fondamentale affittare una macchina per spostarsi a proprio piacimento. Consigliamo di farlo in anticipo su siti come Only Sardinia Autonoleggio piuttosto che noleggiarla sul posto. In questo modo avremo maggiore scelta sulla vettura e otterremo un prezzo più vantaggioso.

Prenota in anticipo

Soprattutto se hai intenzione di recarti in vacanza durante il periodo di alta stagione, è importante che tu prenoti con largo anticipo. Rimandare eccessivamente potrebbe lasciare libere solamente le offerte di alloggio più care e meno comode.

Scegli la bassa stagione

Il picco turistico viene raggiunto nei mesi di Luglio e Agosto. In questo periodo tutto diventa più complicato a causa del maggiore affollamento. I mesi di Giugno e Settembre sono comunque abbastanza caldi. Inoltre l’acqua in questo periodo è ancora più chiara e cristallina.

Tieni anche conto che la Sardegna non è solamente mare. Ci sono diversi paesini nell’entroterra ricchi di fascino, arte e cultura. Visitarli in un periodo in cui la temperatura è più mite renderà la tua vacanza più rilassante e gradevole.

Scopri le spiagge nascoste

Oltre alle mete turistiche più gettonate e amate dai turisti, ce ne sono molte altre poco frequentate e non meno belle. Essendo autonomi nel trasporto saremo liberi di avventurarci per le strade panoramiche che costeggiano le coste per scoprire calette e spiagge segrete per godere di un’atmosfera più intima e tranquilla.

Esplora l’entroterra

La natura incontaminata dell’isola mediterranea è pronta a regalarti escursioni mozzafiato tra le montagne, foreste di querce e grotte misteriose.

Alcuni consigli. Evita di avventurarti da solo per i sentieri. Viaggia sempre in compagnia, meglio ancora con una guida turistica. Porta con te delle scarpe da trekking per evitare di stancarti eccessivamente o di prendere una distorsione lungo il terreno accidentato. Ultimo aspetto: non dimenticare la crema solare. Spalmala per bene non solo al mare, ma anche mentre passeggi durante il giorno, per evitare una bella insolazione.

Scopri la cucina locale

La cucina sarda si fa apprezzare per i suoi gusti forti e schietti. Tra i piatti tipici della tradizione culinaria locale non dovremmo perderci il maialino da latte arrosto (purceddu), i vari pecorini sardi, i culurgiones (una tipica pasta ripiena con patate, formaggio ed erbe aromatiche) e, naturalmente, i vari piatti a base di pesce.

Non ci resta che augurarvi buona avventura!

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui