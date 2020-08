Anticipi di Juve-Inter in Costa Smeralda: ci sono de Ligt e de Vrij

I due amici si sono ritrovati in Costa Smeralda.

Lo juventino Matthijs de Ligt e l’interista Stefan de Vrij si sono ritrovati in Costa Smeralda per alcuni giorni di vacanza prima di scendere in campo da avversari con i rispettivi club in vista della ripartenza della Serie A.

Nonostante l’operazione al braccio, il giocatore della Juventus ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza assieme all’amico de Vrij e alle compagne Annekee Molenaar e Doina Turcanu.

