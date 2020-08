Lo ha comunicato il sindaco Agostino Pirredda.

A Luogosanto è stato accertato il primo caso positivo al coronavirus. A darne notizia è stato direttamente il sindaco Agostino Pirredda dopo aver ricevuto la comunicazione dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Tempio Pausania.

Il soggetto è sottoposto alla quarantena vigilata ed è in buone condizioni di salute. “E’ mio dovere informare la comunità che al momento non sussistono particolari criticità , la situazione così come comunicata dagli organismi sanitari, risulta essere sotto controllo”, ha commentato il sindaco ricordando a tutti di rispettare le regole per evitare il contagio.

(Visited 327 times, 346 visits today)