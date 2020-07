Rovazzi arriva a Porto Cervo.

L’estate dei vip è iniziata a pieno ritmo. Dopo i Ferragnez in un resort a Valle dell’Erica in Gallura, Alvaro Morata e family in Costa Smeralda, Briatore e stelle della tv sparsi tra Porto Cervo, San Teodoro e Porto Rotondo, arriva anche Rovazzi, cantante e frontman amato e seguito dai giovani e noto per le sue hit estive che hanno fatto numeri da capogiro, come ”Andiamo a comandare”, ”Volare” e ”Tutto molto interessante”.

Rovazzi ha scelto la Poto Cervo per rilassarsi in villa vista mare e godersi la pausa estiva prima di riprendere in mano i progetti futuri. Il litorale della Gallura è meta di molti vip affezionati che ogni anno tra gli impegni lavorativi ritagliano il tempo per godersi un po’ di relax nelle nostre coste dal panorama mozzafiato e mare cristallino.

