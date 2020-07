L’incontro pubblico a Olbia del sindaco Nizzi.

Un incontro per parlare del progetto delle piste ciclabili, dell’Università in centro, ma soprattutto per confrontarsi con i commercianti e i cittadini. Il sindaco Settimo Nizzi prosegue con le serate pubbliche nelle varie zone di Olbia. “I lavori della pista ciclabile hanno come fine anche quello della riqualificazione del centro storico – ha esordito il primo cittadino -. Abbiamo posizionato delle fioriere, ma abbiamo dovuto rimuoverle perché abbiamo lasciato i parcheggi a servizio delle attività”.

Quindi, è entrato nello specifico ad illustrare i cambiamenti della viabilità. “Via Mameli diventerà a senso unico e ci sarà più sicurezza per tutti. In via Gallura, via Tavolara e in via Acquedotto ci saranno degli stalli a pagamento. In via Roma le biciclette potranno salire, mentre le auto scendere. In questo modo possiamo lasciare i parcheggi che già ci sono. Basta stare più attenti, verrà potenziata la segnaletica e ci sarà anche il limite di velocità”.

Anche via Redipuglia sarà a senso unico. Non sono mancate le perplessità da parte dei presenti. I commercianti hanno chiesto rassicurazioni sul carico e scarico delle merci. Ma anche la pista ciclabile di via Mameli, così come i parcheggi, hanno lasciato ancora alcuni dubbi. Proprio riguardo ai parcheggi Nizzi ha annunciato: “Stiamo contrattando con l’Inail per creare nuovi parcheggi in modo che tutta la zona sia coperta. Ma fare qualche metro in più non può che far bene alla salute”.

(Visited 1 times, 1 visits today)