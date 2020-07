Coronavirus, una nuova vittima in Sardegna: ricalcolati i casi positivi

La situazione coronavirus in Sardegna.

Oggi in Sardegna non si registrano nuovi casi positivi al coronavirus. Come spiegato dalla Regione per effetto di una revisione dei dati diminuiscono di 2 unità i casi totali a Sassari. Scende quindi 1.386 (-2 a Sassari) il totale dei casi positivi sull’Isola. Lo ha reso noto la protezione civile nel suo bollettino della giornata.

Le persone attualmente positive oggi sono 15, dato in diminuzione di 4 unità rispetto ai 19 ieri. Oggi si registra una nuova vittima che fa salire il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza sull’Isola a 135. Si tratta di una 90enne nuorese.

Sul territorio, dei 1.388 casi positivi complessivamente accertati, 259 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 102 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 82 a Nuoro, 882 (-2) a Sassari.

Ricoverati con sintomi 5 Terapia intensiva 0 Totale ospedalizzati 5 Isolamento domiciliare 10 Totale positivi 15 Variazione totale positivi -4 Nuovi positivi 0 Dimessi/Guariti 1.236 Deceduti 135 Casi totali 1.386 Tamponi 103.468







