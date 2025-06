A Poltu Quatu aprono due nuovi locali

L’estate della Costa Smeralda si arricchisce di due nuove mete, due nuovi locali sulla costa di a Poltu Quatu. Buon vivere, cocktail sul mare, cucina gourmet, notti d’estate scandite dal ritmo delle onde, del buon cibo e della musica. Sono il Verde Beach Sardinia e il CouCou Sardinia, che il primo luglio apriranno alla grande la magica estate 2025.

Il Verde Beach Sardinia

Nel primo caso, il Verde Beach – a dieci minuti da Porto Cervo – è incastonato in una delle calette più suggestive della Costa Smeralda. Immaginate un’isola nell’isola -raggiungibile solo via mare – dove ogni dettaglio sembra uscito da un sogno balinese, con accenti francesi e anima mediterranea.

Non si tratta solo di un beach club di lusso, ma di un universo parallelo dove il giorno scivola lento verso la notte, e la notte – quando arriva – lo fa in grande stile, ma senza ostentazione. Il design racconta di corde nautiche, teak levigato, marmo fresco e macramè intrecciato a mano.

E poi c’è la cucina. Anzi l’offerta gourmet, sull’onda di quella dei rinomati, omonimi ristoranti di Parigi, Saint-Tropez, Dubai e presto anche di New York e Miami. A firmarla è la chef Kanchana, che compone menù d’autore. Il tutto innaffiato da i migliori vini d’Italia e Francia e da champagne che invitano a tintinnare i calici, accompagnati da un servizio rigoroso, ma rilassato. La festa perfetta inizia quando il sole si tuffa nel mare ed esplode in una sequenza da film: DJ set internazionali, atmosfera da Ibiza – ma con classe da Riviera – energia che cresce fino a diventare leggenda insieme famosi DJ internazionali.

Il Cou Cou Sardinia

A Poltu Quatu, di fronte all’Arcipelago della Maddalena, in un fiordo naturale incastonato tra vegetazione e roccia granitica, un altro ristorante traduce invece il celebre CouCou Dubai – ristorante e night bar. Mare turchese davanti, vegetazione intorno, design discreto che non urla – ma accompagna – attraverso spazi ariosi, toni caldi della terra, materiali che dialogano con la luce.

La cucina parla lo stesso linguaggio, raccontando un lungo viaggio nel Mediterraneo con accenti cosmopoliti attraverso piatti da condividere, cocktail che si accendono al tramonto, luci che seguono l’umore. Il tutto condito da performance live, energia che vibra, atmosfera sensuale e irriverente che invita a danzare scalzi verso l’infinito.

