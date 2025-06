San Pantaleo e Olbia battezzano il “Calciomercato” di Sky

Via al programma sul Calciomercato in onda da San Pantaleo e Olbia

Il sindaco di Olbia celebra la partenza del programma Sky sul calciomercato dal cuore della frazione di San Pantaleo. “Partito ieri da Olbia il tour 2025 di “Calciomercato – L’Originale”, il programma di Sky Sport che racconta le trattative del mercato estivo – scrive Settimo Nizzi su Facebook -. Alla diretta da San Pantaleo si sono aggiunte le meravigliose cartoline del territorio e i collegamenti con Gianluca Di Marzio”.

“Calciomercato resta con noi fino a venerdì 6 giugno, in onda tutte le sere in diretta alle 23.00 su Sky Sport 24 (canale 200) e su Sky Sport Calcio (canale 202). Disponibile anche on demand”. La troupe non dovrà poi spostarsi più di tanto, la seconda settimana di riprese sarà ancora in Gallura: toccherà a Golfo Aranci.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui