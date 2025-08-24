L’estate dei vip in Costa Smeralda tra mare e relax, ecco chi c’è

L’estate dei vip in Costa Smeralda.

Sotto il sole d’agosto, la Gallura e la Costa Smeralda confermano ancora una volta la loro vocazione di palcoscenico privilegiato per le vacanze dei personaggi noti. A muovere curiosità e obiettivi fotografici sono soprattutto i volti televisivi, che in queste settimane hanno scelto il nord Sardegna come rifugio di relax e mondanità.

Tra chi ha catturato l’attenzione spicca Beatrice Luzzi, reduce dalle ultime edizioni del Grande Fratello, prima da concorrente e poi da opinionista. L’attrice, in attesa di nuovi sviluppi sul fronte televisivo, ha preferito allontanarsi dai riflettori e concedersi giornate di mare tra l’arcipelago di La Maddalena e Poltu Quatu.

Non è mancata neppure la presenza di Costanza Caracciolo, volto noto del piccolo schermo ed ex velina, avvistata a bordo di un’imbarcazione nelle acque scintillanti di Porto Cervo, in compagnia del marito Bobo Vieri. Una coppia che da anni frequenta la Costa Smeralda, dove tra pranzi in barca e soste nei locali esclusivi non passa mai inosservata.

Anche se non proprio in Gallura, ma pur sempre in Sardegna, Serena Rossi ha scelto Teulada per trascorrere le vacanze insieme alla famiglia, dimostrando ancora una volta come l’isola resti tra le mete più apprezzate non solo dai turisti, ma anche dalle celebrità italiane.

