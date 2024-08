L’indignazione di Ghali dalla Costa Smeralda.

Ghali, il rapper noto per le sue battaglie progressiste, è stato avvistato in un resort di lusso nella Costa Smeralda, meta simbolo del capitalismo che critica pubblicamente. La sua presenza sull’isola, giustificata da impegni lavorativi come il Red Valley Festival, contrasta, secondo quanto riporta Il Giornale, con la narrazione indignata che promuove sui social riguardo alla situazione in Palestina.

Nonostante le sue dichiarazioni pubbliche e l’attivismo sui diritti umani, l’immagine del rapper che si rilassa in un resort esclusivo sembra ipocrita, soprattutto considerando la sua critica al capitalismo e alle disuguaglianze sociali. Questo comportamento riflette un problema comune tra i “social activists”, che guadagnano popolarità con cause nobili mentre si muovono nel lusso privato, senza mostrare coerenza tra le loro parole e le azioni.

