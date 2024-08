Tutto pronto a Olbia per il Red Valley.

Il Red Valley, uno dei più grandi festival in Italia, si svolgerà dal 14 al 17 agosto a Olbia, causando modifiche alla viabilità. Per garantire la sicurezza, molte strade nella zona industriale e nel resto della città saranno chiuse o avranno limitazioni alla circolazione e alla sosta, rendendo l’accesso all’area dell’evento possibile solo a piedi o tramite navette.

L’Aspo offrirà un servizio continuo di bus navetta dalle 17 alle 5, con partenze dal lungomare di via Escrivà e arrivo all’Olbia Arena in otto minuti. Il costo del servizio è di 5 euro. Inoltre, Trenitalia ha predisposto nove treni straordinari per agevolare l’arrivo dei visitatori. Olbia si prepara ad accogliere oltre 100.000 persone e più di 50 concerti, affrontando inevitabili disagi al traffico nel pieno della stagione estiva.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui