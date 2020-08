Le vacanze di Kingsley Coman in Costa Smeralda.

In Costa Smeralda arriva anche Kingsley Coman. L’eroe della finale di Champions League che con il suo gol ha regalato la coppa al Bayern Monaco in questi giorni si trova in Sardegna per festeggiare e godersi il meritato riposo.

Nonostante i suoi 24 anni la sua bacheca è già ricca di trofei, oltre alla Champions appena conquistata può vantare 5 Bundesliga, 2 Serie A e 2 Ligue 1 vinte rispettivamente con Bayern Monaco, Psg e Juventus. Solo un infortunio alla caviglia non gli ha permesso prendere parte al Campionato del mondo 2018, poi vinto dalla nazionale francese Una carriera comunque che in questi ultimi anni sta decollando e una bacheca che destinata ad ampliarsi ancora.

