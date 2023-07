Leo Di Caprio al Billionaire, la stampa inglese mostra la star a Porto Cervo

Dopo la foto della cena a Porto Cervo, Di Caprio al Billionaire

Non basta un cappellino con visiera per passare inosservato a Porto Cervo, la serata di Leonardo Di Caprio al Billionaire finisce sul Daily Mail. Il sito della testata inglese mostra foto e video dell’arrivo del premio Oscar nel locale di Briatore. Le immagini mostrano Di Caprio, riconoscibile perché l’unico ospite della serata col cappellino in testa, viene mostrato mentre parla con un’amica. Quell’accessorio ormai fa parte del suo look, lo indossava anche l’altra sera quando ha cenato al Pedri Garden Restaurant di Porto Cervo. E un lettore di GalluraOggi lo aveva immortalato.

Il Daily Mail ricorda che nei giorni scorsi l’attore era stato visto in barca assieme alla modella Neelam Gill, che da tempo viene data per legata all’attore. Invece è state lei stessa a chiarire che c’è un motivo se vengono spesso visti insieme: è fidanzata con un grande amico di Di Caprio. “L’unico motivo per cui siamo stati fotografati nelle stesse vicinanze è perché ci sono stato con il mio partner – ha chiarito -. Spero che questo chiarisca tutte le false storie”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui