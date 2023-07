Dopo la vacanza di maggio Leo Di Caprio è tornato a Porto Cervo

Dicono che cerchi sempre ragazze più giovani, ma Leonardo di Caprio è innamorato di una splendida sessantenne: Porto Cervo con la sua Costa Smeralda. Ieri notte il celebre attore Usa di chiare origini italiane è stato fotografato mentre si trovava a cena nella Promenade du port. Leo Di Caprio era seduto con degli amici al Pedri Garden Restaurant. Impossibile non riconoscere, nonostante il cappellino, uno degli attori più famosi del mondo. E un lettore di Gallura Oggi chi si è appostato per documentare la sua presenza in Sardegna.

Il premio Oscar è molto legato a Porto Cervo e alla Costa Smeralda. A fine maggio aveva partecipato da invitato a un mega-matrimonio hollywoodiano, ma non si era limitato all’evento.

Aveva proseguito la sua vacanza per alcuni giorni. Era stato l’inizio ufficiale per la stagione dei vip in Gallura. E ora, che sono in tanti i personaggi famosi che bazzicano il Nordest della Sardegna, non poteva mancare il suo ritorno.

