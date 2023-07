La guida assolta parla dell’importanza di Tavolara accessibile

“La mia assoluzione sancisce il diritto di tutte le persone di salire a Tavolara“, la guida Massimo Putzu era stata denunciata dai proprietari ma ha vinto lui. “Faccio la guida ambientale escursionistica e da trent’anni faccio escursioni a Tavolara – spiega -. Poi, un giorno, mi chiamano i vigili e mi dicono che c’è una denuncia”. Un brutto colpo, in tutti i sensi.

“Era una cosa assurda, sono cento anni che le persone salgono su Tavolara, ma la famiglia Marzano mi ha denunciato per occupazione di terreno – racconta Putzu -. Ma l’occupazione prevede che si impedisca al proprietari di usufruire del bene, il nostro è un semplice passaggio in una zona senza muri o recinzioni”. L’accusa era di invasione arbitraria dei terreni, ma la tesi difensiva dell’avvocata Edi Baldino ha convinto il giudice di pace e per la guida di Olbia è arrivata l’assoluzione.

“Per me è una liberazione – conclude Massimo Putzu -, ma lo è anche per gli appassionati che hanno il diritto di salire sopra Tavolara e ammirare quella meraviglia”.

