Accordo tra la Smeralda Holding e Louis Vitton

Accordo in Costa Smeralda per lo sbarco del marchio Louis Vitton negli hotel di lusso Romazzino e Pitrizza. Sardegna Resorts srl., società detenuta da Smeralda Holding interamente controllata da Qatar Investment Authority, ha firmato due accordi con Lvmh Hospitality Excellence per operare due dei più rinomati ed esclusivi hotel della Costa Smeralda. Lvmh Hospitality Excellence appartiene al gruppo leader mondiale nel settore del lusso Lvmh Moët Hennessy – Louis Vuitton.

Il brand Belmond di proprietà di Lvmh opererà l’Hotel Romazzino, che riaprirà per la stagione 2024 sotto il nome “Romazzino, Belmond Hotel, Costa Smeralda”. Il brand Cheval Blanc, sempre di proprietà di Lvmh opererà invece l’Hotel Pitrizza. L’hotel continuerà ad operare sotto il proprio nome fino al 2026, quando riaprirà sotto il nome “Cheval Blanc Pitrizza, Costa Smeralda”, a seguito di lavori di restyling.

“Tali cambiamenti rientrano all’interno della strategia di lungo periodo del Gruppo Smeralda Holding volta a valorizzare ed arricchire la Costa Smeralda come destinazione esclusiva -. spiegano da Porto Cervo -. Questo progetto è stato avviato nel 2017 e include, tra le altre cose, la realizzazione di iniziative turistiche, l’introduzione di operatori di rilievo nel settore della Ristorazione come il Nikki Beach, Zuma, Novikov, Beefbar e Matsuhisa e molti altri, in linea con il carattere unico ed il patrimonio culturale della destinazione”.

“Questa nuova collaborazione ha lo scopo di creare valore aggiunto per la comunità locale, aumentando la possibilità di impiego e formazione per il personale. Tutti i lavoratori rimarranno a carico di Sardegna Resorts srl., che manterrà anche la proprietà dei rami d’azienda facenti capo agli hotel”.

“Attraverso la firma di questi accordi, LVMH intende rafforzare ulteriormente la propria guida a capo dell’esperienza di lusso con due nuove destinazioni da sogno in Sardegna che usufruiranno dell’esperienza e del know-how di due brand come Belmond e Cheval Blanc – spiegano -. Questi due hotel saranno rinnovati consentendo a Belmond e Cheval Blanc di offrire ai propri futuri clienti due nuove destinazioni nel cuore della Sardegna, meta conosciuta in tutto il mondo per il proprio dinamismo, patrimonio e paesaggi eccezionali”.

“Entrambi gli hotel sono situati nel cuore della Costa Smeralda e sono stati progettati negli anni 60 dagli architetti Luigi Vietti e Michele Busiri Vici, che hanno preso entrambi parte allo sviluppo di Porto Cervo – concludono dalla Costa Smeralda -. Entrambi gli hotel godono di viste spettacolari affacciandosi sulle acque del mare Mediterraneo e celebrano il patrimonio della regione”.