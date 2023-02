Scuole chiuse a Tempio e neve in riva al mare a Siniscola

In Gallura e nelle Baronie la neve è caduta anche a bassa quota: fiocchi pure a Siniscola e scuole chiuse a Tempio. In base agli avvisi ricevuti dalla Regione sulle “condizioni meteorologiche con fenomeni di gelo e nevicate per il giorno 9 febbraio 2023”, il sindaco di Tempio stanotte ha preso la decisione più drastica. “Considerato la presenza a Tempio di numerosi Istituti scolastici con una presenza importante di pendolari – ha comunicato Giannetto Addis -, ho ritenuto necessario provvedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private, delle scuole dell’infanzia e asili nido del Comune di Tempio Pausania”.

C’è chi si è lamentato perché la nevicata su Tempio non è stata così abbondante. Ma sono tanti i fiocchi caduti su Luogosanto e Aglientu e sopra altri centri da dove molti studenti si sarebbero dovuti muovere per raggiungere le scuole a piedi del Limbara.

La neve è arrivata anche in riva al mare, con un manto che stanotte ha rivestito Siniscola. A mostrare le prove è stato il primo cittadino Gian Luigi Farris, Tardelli per tutti, che in nottata hga pubblicato le foto delle strade imbiancate.