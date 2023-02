Malore in Aula per un giudice, attimi di paura al Tribunale a Tempio

Malore in Tribunale a Tempio per il giudice Claudio Cozzella

Attimi di paura in Tribunale a Tempio per un improvviso malore che ha colpito il giudice Claudio Cozzella. Ieri sera si è sentito male mentre si trovava in Aula e ci sono stai attimi di forte preoccupazione. Immediati sono scattati i soccorsi per il magistrato, che è stato portato in ospedale con un’ambulanza. In quel momento in Tribunale c’erano tante persone per la contemporanea udienza, seppur a porte chiuse, del processo a Ciro Grillo, figlio del comico-politico Beppe.