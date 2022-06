Lo raggiunge in Costa Smeralda.

La coppia dell’anno sono proprio loro, Michelle Hunziker e il bel medico di Sassari Giovanni Angiolini. La conduttrice di Striscia La Notizia lo ha raggiunto proprio in Costa Smeralda per trascorrere qualche giorno in compagnia della sua nuova fiamma.

Se prima sembrava essere solo un flirt, ora si può dire che tra i due è sbocciato l’amore. La bionda showgirl ha definitivamente dimenticato Tomaso Trussardi lasciando posto al suo nuovo fidanzato sardo, concedendosi qualche giorno in un resort di Poltu Quatu. Sui social spuntano storie e foto del loro nido d’amore, mentre il bel dottore ritrae alcuni piatti sul mare.