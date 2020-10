La donazione del magnate Usmanov alla Sardegna.

Il magnate del ferro russo Alisher Usmanov dimostra ancora una colta il suo amore per la Sardegna e per la Costa Smeralda donando 500 mila euro all’Isola per la lotta contro il coronavirus.

Usmanov che si trova ancora oggi in Gallura con il suo famoso yacht il Dilbar ha scritto una lettera al presidente della Regione Christian Solinas insieme alla sostenziosa donazione.

“Signor presidente – ha scritto Usmanov – sono grato a te e a tutti i residenti in Sardegna per la calorosa accoglienza che da circa 30 anni ricevo in questa bellissima isola compreso il momento presente. Il mio umile contributo è il minimo che posso fare per chi è colpito dalla pandemia e per chi la combatte altruisticamente in Sardegna. Con tutto il cuore dono altri 500 mila euro per aiutare il governo della Sardegna in questa nobile causa. Vi chiedo di utilizzare questi soldi per un programma per sviluppare e attuare misure volte a proteggere la salute e la vita dei vostri compatrioti” Una donazione che aiuta la Sardegna in un momento molto importante, che testimonia per l’ennesima volta l’impegno filantropico di Alisher Usmanov.

