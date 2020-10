La nuova giunta a Sant’Antonio di Gallura.

Dopo la riconferma con il superamento del quorum nelle elezioni comunali del 25 e 26 ottobre il sindaco di Sant’Antonio di Gallura Carlo Duilio Viti ha già nominato la giunta.

Giovanni Pittorru è il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici. Il ruolo di assessore al Bilancio invece sarà ricoperto da Lucia Pirina mentre Vanni Deiana all’Agricoltura. Riconfermato Christian Filippeddu, che passa dai Lavori pubblici ai Servizi sociali.

Il sindaco, che era l’unico candidato, ha voluto ringraziare tutti i cittadini che si sono recati a votare permettendo a Sant’Antonio di superare il quorum già alle ore 23 del primo giorno ed evitando quindi un rischio commissariamento. “È con viva emozione che voglio ringraziare ogni singolo cittadino che si è recato alle urne per esprimere democraticamente il proprio voto. Voglio esprimere gratitudine a chi, con stima, speranza e amore per la comunità, ha riposto ancora una volta in me e in noi la fiducia. Voglio ringraziare tutti i consiglieri comunali che, con grande entusiasmo, altruismo e impegno, hanno deciso di mettersi in gioco sacrificando parte del loro tempo, e a volte della loro serenità, con lo scopo di servire la comunità. Voglio essere riconoscente nei confronti di tutti i sostenitori e i simpatizzanti che si sono spesi, con tenacia e convinzione, per collaborare alla costruzione del progetto amministrativo e sostenerne i candidati. Voglio essere vicino a tutti quei cittadini che non si sono potuti recare alle urne ma che ci hanno sempre sostenuto, con una chiamata, un messaggio o una parola. Voglio congratularmi con tutte le persone che si sono serrate attorno al baluardo della democrazia nella comunità: il sindaco e il Consiglio comunale democraticamente eletti“, ha commentato il primo cittadino.







