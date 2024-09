Quattro giorni di concerti al Classical music festival Costa Smeralda

Al via la quinta edizione del Classical music festival Costa Smeralda

Il 7, il 9, l’11 e il 13 settembre ritorna la rassegna Classical music festival Costa Smeralda al Conference Center di Porto Cervo. Appuntamento con la grande musica classica e i suoi prestigiosi artisti organizzato dal Consorzio Costa Smeralda. Nelle edizioni precedenti hanno partecipato grandi concertisti come Martha Argerich, Misha Maisky, Ivo Pogorelic, il Trio Quarta Dindo De Maria, Roman Kim, Sergej Nakariakov, D. Bogdanovich, P. Berman, il Quintetto dei Berliner Philarmoniker e molti altri.

In programma quattro serate con i più grandi talenti della musica classica internazionale, a conclusione della stagione estiva 2024.

La prima serata con Annan Tifu

La serata di apertura è prevista per sabato 7 settembre con l’esibizione della violinista cagliaritana Anna Tifu, accompagnata dall’Orchestra Antonio Vivaldi di Venezia, con i suoi solisti d’eccezione, e guidata dal Konzertmeister Guglielmo De Stasio. Il programma prevede “Antiche Arie e Danze” di Ottorino Respighi e “Le Quattro Stagioni Ricomposte” di Max Richter. Anna Tifu è una violinista considerata tra le migliori interpreti di livello internazionale della sua generazione, vincitrice di numerosi premi internazionali, tra i quali il primo premio al prestigioso concorso “George Enescu” di Bucarest nel 2007.

La seconda serata, lunedì 9 settembre, invece, è dedicata ai grandi interpreti della storia della musica e vedrà ospite il celebre pianista franco-canadese Louis Lortie, rinomato in Europa, Asia e Stati Uniti soprattutto per la ricerca di un’originalità interpretativa figlia di un ampio repertorio. The Times, descrivendo il suo stile come “puro e immaginativo”, ha trovato in Louis Lortie una combinazione di spontaneità e maturità che hanno solo i grandi pianisti. Il pianista proporrà un concerto per pianoforte e orchestra in La maggiore K 414 di W.A. Mozart, a seguire la Quarta Ballata di F. Chopin per pianoforte solo e concluderà la serata con il Quintetto per pianoforte e archi di R. Schumann.

Il terzo appuntamento, previsto per mercoledì 11 settembre, sarà dedicato ai giovani talenti in ascesa e vedrà esibirsi il giovane pianista italiano Luigi Carroccia, che eseguirà il Primo Concerto per pianoforte orchestra (versione per pianoforte e archi). L’Orchestra Antonio Vivaldi di Venezia concluderà la serata con l’esecuzione della Serenata di P.I. Tchaikovsky. Descritto dal Fort Worth Star-Telegram come un aristocratico del pianoforte, Luigi Carroccia ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali, tra i quali il Virtuoso Prize di Verbier nel 2019 e il premio “Claudio Abbado” indetto dal MIUR in memoria del grande direttore d’orchestra.

La chiusura con Carlo Torlontano

La serata conclusiva, in programma per venerdì 13 settembre, vedrà ospite un’altra eccellenza italiana nel mondo, il maestro Carlo Torlontano che si esibirà con il suo particolare strumento, il corno delle Alpi (Alphorn). Considerato uno dei migliori solisti internazionali, Carlo Torlontano si è esibito con il suo corno delle Alpi in tutto il mondo. Dopo essere stato per molti anni il primo corno dell’orchestra della Rai e del Teatro San Carlo di Napoli, ha deciso di dedicarsi all’attività solistica con tournée in Europa, Asia, Australia e Nord America.

È stato inoltre invitato ad eseguire il concerto di Leopold Mozart nel 2006 al Mozarteum di Salisburgo in occasione delle celebrazioni del 250° anniversario della nascita di W. Amadeus Mozart e nel 2019 alla Konzerthalle di Augsburg in occasione delle celebrazioni del 300° anniversario della nascita di Leopold Mozart. Durante la serata conclusiva saranno eseguiti W.A. Mozart Divertimento K 136, A. Zimmermann Sinfonia Pastorizia, A. Vivaldi Concerto per violino e Orchestra “Il Favorito”, L. Mozart Sinfonia Pastorella, F. Mendelsshon-Bartholdy Sinfonia n. 10 per archi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui