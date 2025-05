“Smeralda Holding Blue Day”, l’iniziativa per la pulizia dei fondali di Porto Cervo

Grande partecipazione all’evento “Smeralda Holding Blue Day”, l’appuntamento per la pulizia dei fondali a Porto Cervo. La giornata ha preso il via sabato 10 nella piazza antistante lo scivolo del Cantiere Navale di Porto Cervo, con un briefing operativo prima delle immersioni. “I rifiuti raccolti sui fondali in circa 4 ore di lavoro sono risultati in una quantità non eccessiva, e nettamente inferiori a quelli raccolti negli anni precedenti, grazie anche alle attività ecologiche svolte negli anni passati”.

Grande mobilitazione per la giornata ecologica organizzata da Smeralda Holding e Marina di Porto Cervo per pulire i fondali di Marina Nuova e Porto Vecchio. “L’iniziativa si è svolta sotto la supervisione della Guardia Costiera, in collaborazione con le autorità locali e regionali e grazie al contributo volontario di sub professionisti e associazioni del territorio, che hanno partecipato al progetto. “Smeralda Holding Blue Day” è parte del calendario dell’AgendaBLU 2025 del Comune di Arzachena, che riunisce azioni per la tutela dell’ambiente e la divulgazione di pratiche sostenibili condotte con associazioni, fondazioni, aziende e volontari”.

“Come Smeralda Holding, siamo felici di poter contribuire con azioni concrete alla salvaguardia dell’ambiente – ha commentato Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding -. Iniziative come Smeralda Holding Blue Day e AgendaBLU 2025 rappresentano un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, istituzioni, associazioni, aziende, cittadini e operatori turistici nel perseguimento dell’obiettivo comune di tutelare il mare e il patrimonio naturale”.

