Alice Berria torna col nuovo singolo “Che a tie”

Una dedica commossa alla madre, ma anche un omaggio corale alle figure che ci sostengono nella vita: Alice Berria, cantautrice gallurese, torna con “Che a Tie”. Nuovo singolo intitolato disponibile dal 9 maggio su tutte le piattaforme, uno dei suoi lavori più sentiti e maturi.

Il brano, scritto in lingua sarda, è un viaggio intimo e intenso, dove parole e melodia si intrecciano per raccontare il sentimento più universale di tutti: la gratitudine. “Come te”, traduzione del titolo, è infatti il filo conduttore di una canzone che parte da una madre reale – quella dell’artista – per diventare espressione di amore per tutte le madri, per la propria terra e per chi ci ha cresciuti con valori solidi.

La presenza straordinaria del trombettista Paolo Fresu, tra i nomi più importanti del jazz italiano e ambasciatore della musica sarda nel mondo, impreziosisce il brano con un assolo che tocca corde profonde. Accanto a lui, la fisarmonica di Peppino Bande aggiunge calore e identità a un arrangiamento raffinato, firmato dallo studio Dejavu di Andrea Cossu.

Musicalmente, “Che a Tie” si muove tra pop e folk, mantenendo salda l’anima tradizionale sarda ma con uno stile moderno e accessibile. Un linguaggio che Berria ha già esplorato con successo nei precedenti singoli “Ti Prego Maria” e “Pro Tene” – quest’ultimo premiato a inizio 2025 al concorso “Musica e Poesia”.

Con questo nuovo brano, l’artista conferma il suo percorso artistico coerente e ispirato, capace di parlare alle emozioni e di portare la lingua e la cultura della Sardegna a un pubblico sempre più ampio. “Che a Tie” è una carezza in musica, un invito ad ascoltare con il cuore e a riconoscere, attraverso le note, l’importanza delle nostre radici.

