Rinasce il Sopravento, a Porto Cervo sbarca The Gardens of Babylon

Unconventional sbarca in Costa Smeralda. L’agenzia di eventi con base a Milano, titolare di progetti che hanno fatto ballare e divertire migliaia di giovani, anche in Sardegna, come l’Holi Dance Festival (che per un paio d’anni ha riempito di colori la spiaggia di San Giovanni ad Alghero), il Monsterland Halloween Festival di Ferrara e poi anche le varie consulenze per i capodanni e anche gli eventi nei club del capoluogo lombardo, da questo sabato sarà fissa nell’Isola.

Una realtà ben rodata e riferimento per l’intrattenimento in Italia che, come suo solito, non si ferma e, nonostante il periodo difficile, fa un balzo in avanti creando un format di grande interesse e originalità che rilancia un luogo storico del clubbing sardo ovvero il Sopravento che tramite The Temple ritorna a nascere. Il format, denominato Gardens of Babylon, fanno sapere gli organizzatori “arriva per la prima volta in Sardegna, è una festa unica e colorata che gira il mondo ed ha conquistato il cuore di migliaia di persone sparse nel globo, caratterizzata da spettacoli sciamanici, una meditazione collettiva prima del party, esibizioni circensi, mercatini e top djs internazionali, uno stile che ha spopolato nei più grandi festival mondiali tra cui spicca il Burning Man, è quella festa che vi farà dimenticare tutto il resto, trasportandovi nei giardini di babilonia, un viaggio a cui non saprete più dire di no”.

Diverse le star della consolle che si alterneranno nello storico locale della movida della riviera gallurese: il 5 Agosto Andrea Oliva il giorno seguente i mitici Eiffel 65. Il 4 agosto ci sarà Dj Val S, poi il 12 agosto arriva uno dei più grandi della tech-house mondiale ovvero Seth Troxler a seguire il super ferragosto, il 17 agosto Silvie Loto, poi il 19 è in consolle un’altra icona del clubbing ibizenico Davide Squillace. Altra data da segnare sul calendario quella del 21 agosto con Oliver Koletzki e Bldem. Insomma dopo il buio periodo del lockdown, c’è voglia di colori, natura, buona musica da club che possa far incontrare nuovamente le persone e, mantenendo le prescrizioni vigenti anti-Covid, permettere a tutti di poter passare qualche ora di svago e divertimento anche a Porto Cervo.

