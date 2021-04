Scomparso Ignazio Medda, lo storico proprietario dell’edicola di Porto Cervo

Porto Cervo piange Ignazio Medda.

Lutto nella Costa Smeralda per la scomparsa di Ignazio Medda. L’uomo era arrivato a Porto Cervo nel 1975. Nel Sottopiazza, aveva rilevato l’edicola che in passato era stata di un’inglese. In oltre 40 anni, ha visto la Costa Smeralda cambiare, crescere e diventare sempre più ambita. Attraverso la sua simpatia e la sua professionalità era riuscito a contribuire al suo miglioramento.

Nella sua edicola non mancava nessun giornale, italiano e di altri paesi. Un servizio fondamentale, anche in inverno, per una destinazione da sempre internazionale. Con Medda, uno storico consorziato, se ne va una persona perbene, ma non scompare né il suo stile né il suo insegnamento.

