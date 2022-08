Vacanze da vip in Costa Smeralda.

Anche quest’anno la Costa Smeralda è stata presa d’assalto dai vip. Personaggi più o meno famosi, della televisione, del cinema, della musica, fino agli influencer, hanno scelto di trascorrere il Ferragosto nelle località più esclusive della Sardegna.

Tuttavia, tra coloro che hanno deciso come ogni anno di tornare in Sardegna, c’è chi quest’anno ha deciso di trascorrere le sue ferie altrove. Tra le grandi assenze i Ferragnez, che erano presenza fissa ogni estate, hanno optato per il mare di Ibiza, augurando il loro “Buon Ferryagosto” da uno yacht a Formentera. E’ ormai quasi sicuro che Chiara Ferragni e Fedez rimanderanno le loro vacanze in Costa Smeralda al prossimo anno.

Ad aver scelto la Costa Smeralda la showgirl Elisabetta Gregoraci, a Porto Cervo in barca con Flavio Briatore e del loro figlio Nathan Falco, dove sfoggia un fisico palestrato e in forma. Anche Fabrizio Corona ha deciso di dedicare il suo 15 agosto in Costa, a Poltu Cuadu, dove è stato avvistato in un hotel di lusso della zona. Anche Valeria Marini sta trascorrendo le sue vacanze a Porto Cervo, in compagnia del suo nuovo fidanzato di 35 anni, Eddy Siniscalchi. La coppia ieri notte era infatti al Billionaire e sui social hanno augurato un buon ferragosto ai loro fans.