I 14 anni di episcopato in Gallura di Monsignor Sanguinetti: “Dio si prende cura del suo gregge”

Un pensiero anche all’attuale periodo di difficoltà.

Porta la data del 13 maggio 2020, festa della Madonna di Fatima, la lettera pastorale che S. E. Mons. Sebastiano Sanguinetti consegna alla Diocesi dal titolo: “Dio si prende cura del suo gregge”.

Il documento è una sintesi, nel significato e nei contenuti, dei 14 anni di episcopato che monsignor Sanguinetti ha svolto al servizio della comunità di Tempio Ampurias. Una lettera pastorale che vuole essere un dono sincero e grato alla Diocesi tutta, dell’esperienza vissuta nel corso di questi anni.

“Anche se pensata da tempo, il periodo della forzata quarantena da coronavirus, ne ha facilitato e in parte ispirato la stesura – afferma monsignor Sebastiano Sanguinetti. – Personalmente come sicuramente tanti di voi, ho trasformato la sofferenza per le quotidiane notizie di contagio, di morte, di diffusa paura e panico per un nemico così subdolo e pericoloso, e il peso delle restrizioni personali, per me anche ministeriali, in opportunità di più intensa preghiera e riflessione. In questa introspezione ho riflettuto sulla pandemia, sui suoi esisti umani, sociali ed economici, ma anche sulle possibili cause, non tanto immediate, ma indirette e sui quesiti che ha posto ad ogni persona e alla società tutta. A questa riflessione – spiega il Vescovo – ho dedicato la prima parte della lettera, inquadrando la pandemia nella sua cornice di paure, di domande e di istanze di vita nuova”.

“Non un castigo di Dio, perché Dio non è amico del virus ma dell’uomo, piuttosto frutto forse delle tante contraddizioni di un progresso spesso nemico dell’uomo. E quindi un’opportuna sosta di riflessione e di ripensamento del futuro. Nello stesso tempo – prosegue – sono riaffiorati i 14 anni vissuti insieme e mi sono chiesto: Quale bussola ci ha guidato? Quale luce ha illuminato il nostro cammino? La risposta è arrivata spontanea e l’ho riassunta nell’intestazione di questa lettera: Dio si prende cura del suo gregge, il mistero di Dio buon pastore. La seconda parte della lettera sviluppa questa idea di Dio nei suoi risvolti concreti sulla vita di ciascuno di noi e della nostra Chiesa”.

La lettera è rivolta a tutta la comunità diocesana, credente e non, e sarà distribuita gratuitamente in tutte le parrocchie e chiese della Diocesi.

